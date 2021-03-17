Электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 увеличится на 16% к 2025 году

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО "КВАДРА" Семеном Сазоновым, в ходе которой обсудили предстоящую модернизацию Смоленской ТЭЦ-2 и перспективы дальнейшего развития теплоэнергетического комплекса региона.

По словам Семена Сазонова, в настоящее время идет активная подготовка к предстоящий работам по реконструкции ТЭЦ-2. Сумма инвестиций составит порядке 6 млрд рублей. В частности, в рамках правительственной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на Смоленской ТЭЦ-2 будут заменены на более мощные и современные два турбоагрегата. Таким образом, после модернизации, к 2025 году, установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 увеличится на 16%, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Также в ходе встречи было отмечено, что за последние 5 лет объем инвестиций «Квадры», направленных, в том числе, на замену 34 км ветхих сетей в Смоленске, превысил 1,3 млрд рублей, благодаря чему отопительные сезоны в городе регулярно проходят безаварийно.

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