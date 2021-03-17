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Общество17 марта 2021 15:34

В Смоленске ищут неизвестных, укравших велосипед прямо в центре города

«Наша цель вернуть велосипед ребёнку, а не портить ребятам жизнь»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Чёрный список Смоленск ВКонтакте.

Смолянин опубликовал в одном из местных пабликов ВКонтакте пост с просьбой отыскать хулиганов, укравших велосипед прямо в центре города.

- Ищем парней, которые украли велосипед напротив ЦУМа и добрались с ним аж до конца Киселевки. Может кто-то узнает на видео своих знакомых, друзей или детей, проведёт с ними беседу на тему вернуть велосипед и избежать уголовной ответственности, - пишет автор поста.

По его словам, если хулиганы вернут велосипед хозяевам самостоятельно, заявление из правоохранительных органов будет отозвано.