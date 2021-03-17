В Смоленске ищут неизвестных, укравших велосипед прямо в центре города

Фото: Чёрный список Смоленск ВКонтакте.

Смолянин опубликовал в одном из местных пабликов ВКонтакте пост с просьбой отыскать хулиганов, укравших велосипед прямо в центре города.

- Ищем парней, которые украли велосипед напротив ЦУМа и добрались с ним аж до конца Киселевки. Может кто-то узнает на видео своих знакомых, друзей или детей, проведёт с ними беседу на тему вернуть велосипед и избежать уголовной ответственности, - пишет автор поста.

По его словам, если хулиганы вернут велосипед хозяевам самостоятельно, заявление из правоохранительных органов будет отозвано.