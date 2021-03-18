Снаряд времен войны нашли возле железной дороги в Сафоновском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артиллерийский снаряд калибра 122 мм обнаружили 17 марта на 304 км МЖД, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Заявка об обнаружении оружия поступила от местных полицейских. На место были оперативно вызваны взрывотехники.

- Снаряд изъяли и перевезли в безопасное место, где его уничтожили, - сообщили в ведомстве.

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