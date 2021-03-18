В 12 муниципалитетах Смоленской области нашли новых заболевших коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 12 муниципалитетах Смоленской области нашли новых заболевших коронавирусом, сообщает новые данные региональный Оперативный штаб. Больше всего положительных тестов в Смоленске – «плюс» 30, на втором месте Вязьма – «плюс» 12.

В остальных 10 муниципальных образованиях зарегистрированы единичные случаи COVID-19.

За год наблюдений в регионе зарегистрировано 27372 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11141 - в областном центре. 26126 человек выздоровели, 687 не смогли справиться с болезнью.

Фото: региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Оперативном штабе отмечают, что помощь в условиях стационара получают 751 человек.

Ранее губернатор внес очередные поправки в режим о повышенной готовности и коснулись они исключительно работающих пенсионеров.

Также в регионе сокращают коечный фонд.

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