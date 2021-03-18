В Смоленской области 1500 родителей сдали ЕГЭ по русскому языку. Фото: из архива "КП".

В регионе прошла Пятая Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители учеников проверили свои знания по русскому языку - обязательному предмету на едином госэкзамене для выпускников школ в этом году. Мероприятие провели в 27 учебных заведениях.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, родители прошли тесты, аналогичные тем, которые будут предложены их детям на итоговой аттестации летом 2021 года.

Читай также:

В регионе внесли новые изменения в режим о повышенной готовности (подробнее).

В администрации Смоленска наградили лучших муниципальных служащих (подробнее).

В Смоленске пройдёт семейный квест «Счастливый день» (подробнее).