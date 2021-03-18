Музей поискового отряда «Боец» открыли в школе №3 в Верхнеднепровске. Фото: пресс-служба Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области, отряд «Боец» был образован в 1989 году, а его командир Сергей Голубков 32 года занимался поиском павших воинов. За время его существования удалось найти и с почестями захоронить более 3500 солдат и офицеров Красной армии. Кроме того, 200 человек установлены поименно, у 25 бойцов найдены родственники.

В верхнеднепровском музее на базе школы №3 представят находки, которые были обнаружены во время экспедиций и в архивах.

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