Банный день

Фото: Светлана Маковеева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О ходе работ губернатор Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. Напомним, что ранее глава региона инициировал разработку данного проекта, идя навстречу пожеланиям смолян.

«Постоянно бывая в муниципалитетах, я часто слышу просьбы о необходимости строительства общественной бани или реконструкции действующей. Исходя из особой социальной значимости проблемы, дал указание разработать соответствующий проект, рассчитанный на 5-летний период, поскольку за один год мы этот крайне актуальный вопрос по всем районам решить, конечно, не сможем», - отметил Алексей Островский.

Первым в списке запланированных мероприятий стало строительство бани в Глинке. Её оборудуют в здании бывшей прачечной на улице Шардина - помещение сейчас ремонтируют. Здесь появятся мужское и женское отделения, парикмахерская и буфет. На данный момент основные работы уже завершены, ведётся внутренняя отделка.

«Акцентировал внимание, что баня в обязательном порядке должна заработать этим летом», - уточнил глава региона.

Как проинформировал Алексей Островский, в планах 2021 года - капремонт общественных бань в Ярцевском, Духовщинском, Монастырщинском и Вяземском районах.