Смоленские медучреждения постепенно возвращаются к традиционному профилю работы. Фото: администрация Смоленской области.

«Исходя из актуальных статистических данных и снижения числа заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, приняли решение с 1 апреля вернуть к режиму оказания плановой медицинской помощи Больницу медицинской реабилитации на улице Шевченко», - проанонсировал грядущие изменения губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

В стационаре уже приступили к полной санитарной обработке и дезинфекции помещений. Такая же работа ведётся и в отделениях терапевтического профиля СОКБ. Их планируют открыть с 15 апреля, и здесь, как и прежде, будут оказывать помощь пациентам по своему традиционному профилю. Ранее эти медучреждения были переформатированы под госпитализацию и лечение пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, ещё в январе стационарную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в круглосуточном режиме оказывали 22 учреждения здравоохранения региона (на их базе было развёрнуто почти 1900 койко-мест).

Сегодня нет необходимости в таком количестве коронавирусных больниц и госпиталей, и на данный момент их осталось лишь 12 (это 1171 койко-место). Сокращение числа пациентов с COVID-19 позволило за 2, 5 месяца вернуть 8 медицинских организаций к их профильной деятельности. Теперь на очереди ещё две.

Напомним, что с 1 марта после дезинфекции по своему основному профилю заработал Клинический родильный дом в Смоленске, и здесь вновь стали принимать рожениц. Также с марта вернулся к привычному режиму терапевтический корпус «Красного Креста».