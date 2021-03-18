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Происшествия18 марта 2021 11:18

38 домашних птиц погибли в крупном пожаре под Смоленском

В Печерске на улице Запольной горели сарай и курятник
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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38 домашних птиц погибли в крупном пожаре под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

38 домашних птиц погибли в крупном пожаре в селе Печерск. Первыми огонь увидели местные жители.

- Не теряя ни минуты они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Прибывшие пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.

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