38 домашних птиц погибли в крупном пожаре под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

38 домашних птиц погибли в крупном пожаре в селе Печерск. Первыми огонь увидели местные жители.

- Не теряя ни минуты они сразу же сообщили о случившемся по номеру «101» и хозяевам горящих строений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Прибывшие пожарные не дали огню перекинуться на соседние строения. Одна из возможных причин возгорания – электротехническая.

Читай также:

Снаряд времен войны нашли возле железной дороги в Сафоновском районе. Оружие хранилось в земле более 70 лет (подробнее).