В Смоленске еще 5 человек получат награду за «За исцеление и милосердие». Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленске еще 5 медработников получат награду за «За исцеление и милосердие». С инициативой награждения смоленских медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, выступила в феврале председатель комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко. На прошлой сессии уже было принято решение о награждении 33 работников учреждений здравоохранения. В списке – врачи и средний медицинский персонал, все они принимали участие в борьбе с ковид-19, сообщает пресс-служба Смоленского городского Совета.

Решение будет вынесено на ближайшей сессии, а церемония награждения пройдет в мэрии.

Ранее «КП» писала, что в 12 муниципалитетах Смоленской области нашли новых заболевших коронавирусом. Более 4,5 тысяч людей под наблюдением врачей.

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