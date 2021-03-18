Более 635 тысяч рублей перевели смоляне мошенникам за последние сутки. Фото: из архива "КП".

На Смоленщине дистанционные мошенники украли с карт местных жителей более 635 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

43-летняя женщина попалась в ловушку мошенников при покупке путевки в Сочи. Смолянка заранее забронировала апартаменты и внесла 38 тысяч рублей предоплаты, но после перевода денег на карточку лжепродавец не вышел на связь. Еще два жителя Смоленска - 53 и 43 лет - собирались купить через сайт в интернете необходимые им товары - колёса для машины и сверлильный станок. В результате со счетов смолян были списаны суммы в размере 35 и 33 тысяч рублей.

А 39-летнему жителю Дорогобужского района позвонил неизвестный и сказал, что работает в банке. Думая, что защищает свои сбережения, мужчина перевёл 200 тысяч рублей на «безопасный» счёт. Еще 26-летней смолянке позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит на сумму 248 тысяч рублей. Чтобы предотвратить операцию необходимо самой обратиться в банк за кредитом на эту сумму. Потерпевшая поверила злоумышленнику и перевела деньги на 4 расчетных счета.

В настоящее время по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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