2 700 сообщений смолян поступило в Центр управления регионом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр управления регионом заработал на Смоленщине с 25 ноября 2020 года. За это время сотрудники успели принять более 2 700 сообщений смолян, касающихся вопросов ремонта и обслуживания автодорог, благоустройства, здравоохранения, а также ЖКХ.

При этом, как отметил руководитель организации за три месяца работы удалось существенно сократить среднее время ответа – с 7 часов 56 минут до открытия Центра, до 6 часов 41 минуты.

При этом отмечается, что люди получают не отписки – по возможности, проблема решается в достаточно сжатые сроки: например, проводится аварийный ремонт дороги, спиливаются аварийные деревья и т.д.

Отметим, подобные Центры начали работу во всех субъектах страны по поручению президента.

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