Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия19 марта 2021 8:01

Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна в Смоленске

Мальчик упал с пятого этажа вместе с москитной сеткой
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна в Смоленске.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла на улице Гризодубовой в микрорайоне Королевке 18 марта. Как пишут очевидцы в соцсетях, 6-летний ребенок на реанимобиле доставлен в больницу.

В прокуратуре региона сообщили, что малыш находился дома с мамой и трагедия произошла тогда, когда та отвлеклась на домашние дела.

Ранее в Смоленской области супруги из-за сына поставили дома тревожную кнопку. Мужчина терроризировал родителей – вел себя агрессивно и иногда избивал.

ЧП