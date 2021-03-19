Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка из окна в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия произошла на улице Гризодубовой в микрорайоне Королевке 18 марта. Как пишут очевидцы в соцсетях, 6-летний ребенок на реанимобиле доставлен в больницу.

В прокуратуре региона сообщили, что малыш находился дома с мамой и трагедия произошла тогда, когда та отвлеклась на домашние дела.

Ранее в Смоленской области супруги из-за сына поставили дома тревожную кнопку. Мужчина терроризировал родителей – вел себя агрессивно и иногда избивал.