В Смоленске догхантеры убили еще двух собак на Королевке - соцсети. Фото: из архива "КП".

Смоляне в соцсетях сообщили о смерти еще двух собак в микрорайоне Королевка. В паблике “Новая Королевка” ВКонтакте сообщается, что животные съедают отравленный фарш, разбросанный на улице, а потом в мучениях погибают.

В группе смоляне делятся страшными историями - кто-то пытается вылечить животное, кто-то идет на крайние меры - усыпление.

Также в группе опубликованы несколько снимков, когда, в одном случае, собака лежит без сил под капельницей, а на видео и вовсе видны последствия отравления.

Фото: паблик ВКонтакте "Новая Королевка"

Жители Королевки намерены объединиться и написать заявление в полицию, чтобы наказать живодеров. Для этого владельцев домашних животных, кто что-либо знает о происходящем, просят связаться с Анастасией Черемшицков в ВК.

Ранее «КП» сообщала, что 38 домашних птиц погибли в крупном пожаре под Смоленском. В Печерске сгорели сарай и курятник.

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