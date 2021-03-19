Смоленскэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило 4 млн рублей. Фото: филиал «Россети Центр Смоленскэнерго.

Суммарный эффект от ее выполнения составил 4013 тыс. кВт*ч, таким образом, превысив ожидаемые результаты почти в 2,2 раза (план составлял 1826 тыс. кВт*ч), сообщает пресс-служба компании.

Смоленские энергетики провели технические и организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии при передаче и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и хозяйственные нужды зданий и сооружений филиала.

Технические мероприятия помогли сэкономить 521 тыс. кВт*ч. Среди них: замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, замена ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП), замена недогруженных трансформаторов на меньшую мощность.

«Эффективными организационным мероприятиями в 2020 году стали: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений. Эффект от данных мероприятий составил 3,487 млн кВт*ч.

Расход топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды филиала снижен на 1149 т.у.т (тонны условного топлива) или на 21% по отношению к 2019 году. Среди мероприятий, за счет которых это было достигнуто, - замена ламп в светильниках на светодиодные в количестве 1800 штук, контроль за продолжительностью отопительного периода баз районов электрических сетей, ежемесячный контроль лимитов расхода», - рассказали в пресс-службе.

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