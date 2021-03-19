Мать-алиментщицу, находящуюся в розыске, задержали в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

37-летнюю мать-алиментщицу, находящуюся в розыске, задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба Росгвардии. Женщина шла по одной из улиц Дорогобужа, а, когда увидела патрульную машину, стала бежать.

- Выяснилось, что задержанная находится в федеральном розыске за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, - сообщили в ведомстве.

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