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Общество19 марта 2021 9:09

Мать-алиментщицу, находящуюся в розыске, задержали в Смоленской области

Женщина увидела автомобиль полицейский и попыталась убежать
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мать-алиментщицу, находящуюся в розыске, задержали в Смоленской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

37-летнюю мать-алиментщицу, находящуюся в розыске, задержали в Смоленской области, сообщает пресс-служба Росгвардии. Женщина шла по одной из улиц Дорогобужа, а, когда увидела патрульную машину, стала бежать.

- Выяснилось, что задержанная находится в федеральном розыске за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, - сообщили в ведомстве.

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