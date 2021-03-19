В Смоленске рядовой разведки получил два года колонии за пропаганду терроризма. Фото: из архива "КП".

Смоленский суд вынес приговор солдату воинской части разведывательного батальона Руслану Гаджибалаеву - мужчина вёл пропаганду среди своих сослуживцев, пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу военного следственного отдела СК РФ. Рядовой, находясь в военной части, якобы рассказывал армейцам о привлекательности идеологии терроризма, в том числе о ведении «священной войны».

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2052 УК РФ, - отметили в релизе.

В результате Гаджибалаеву назначили 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

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