Реконструкция крупнейшего ТКО Смоленщины выполнена на 70 процентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также здесь будет размещена экспресс-лаборатория для мониторинга состояния окружающей среды, появится новая дизельгенераторная станция для обеспечения электроснабжением существующих и вновь вводимых сооружений, модернизируют контрольно-дезинфицирующую ванну для дезинфекции колес мусоровозов и не только, сообщает администрация региона.

Ранее стало известно, что смоленские аграрии получат более 1000 тонн удобрений.

В Смоленской области ПАО «Дорогобуж» безвозмездно выделит 100 сельхозпроизводителям региона 300 тонн азофоски и 725 тонн аммиачной селитры.