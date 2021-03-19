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Общество19 марта 2021 11:08

Реконструкция крупнейшего ТКО Смоленщины выполнена на 70 процентов

В рамках инвестпрограммы на полигоне в Смоленском районе запланировано устройство ограждающей дамбы, модернизация комплекса сортировки твёрдых коммунальных отходов с площадкой для сбора прессованного сырья
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Реконструкция крупнейшего ТКО Смоленщины выполнена на 70 процентов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также здесь будет размещена экспресс-лаборатория для мониторинга состояния окружающей среды, появится новая дизельгенераторная станция для обеспечения электроснабжением существующих и вновь вводимых сооружений, модернизируют контрольно-дезинфицирующую ванну для дезинфекции колес мусоровозов и не только, сообщает администрация региона.

Ранее стало известно, что смоленские аграрии получат более 1000 тонн удобрений.

В Смоленской области ПАО «Дорогобуж» безвозмездно выделит 100 сельхозпроизводителям региона 300 тонн азофоски и 725 тонн аммиачной селитры.