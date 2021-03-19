В Смоленске выпавший из окна ребенок умер в больнице. Фото: из архива "КП".

Напомним, трагедия произошла около 17.00 18 марта на улице Гризодубовой в микрорайоне Королевка. 6-летний мальчик находился дома с мамой.

Женщина убирала квартиру и оставила окно на проветривание, ребёнок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку.

За жизнь мальчика сражались медики в лечебном учреждении, но спасти его не удалось - травмы полученные после падения с пятого этажа оказались тяжёлыми.

- Для объективного и всестороннего установления причин трагедии следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело, - сообщили в следственном управлении.

Также следователи намерены проверить в каких условиях жил и воспитывался ребенок.