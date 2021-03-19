Перепись малых предприятий и ИП пройдет в Смоленске. Фото: из архива "КП".

В Смоленске пройдёт экономическая перепись, цель которой собрать данные о малых предприятиях и предпринимателях, чтобы использовать их при разработке государственных мер поддержки бизнеса.

До 1 апреля мнение каждого из объектов малого бизнеса, в Смоленске их около 21 000, ждут в Смоленскстате. Уклоняющихся от анкетирования предпринимателей ждет административная ответственность - для должностных лиц и ИП - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 70 тысяч.

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