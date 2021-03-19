Связь поколений в стихах и прозе. Издан сборник смоленских авторов. Фото: smolensk.er.ru.

В рамках проекта «Единой России» «Связь поколений» вышла в свет книга современных поэтов и писателей на героико-патриотическую тематику. Идею предложила координатор партпроекта Нина Куликовских. В результате совместной работы удалось создать объемный сборник: почти полусотни современных авторов, рисунки учеников художественной школы, иллюстрирующие произведения.

«Важно, чтобы писатели издавались, чтобы наших авторов знали, и смоляне разных возрастов гордились теми творческими талантливыми людьми, которые родились, жили, работали и сейчас продолжают создавать литературные произведения на Смоленщине», - считает Нина Куликовских.

Презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина» состоится 22 марта в 15.00 в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.

Региональное отделение «Единой России» плодотворно сотрудничает с творческой интеллигенцией региона: художниками, писателями, музыкантами. Совместная работа выражается в многочисленных конкурсах и фестивалях, памятных мероприятиях, призванных беречь связь поколений, продолжать и развивать исторические традиции, популяризировать богатое культурное наследие.

«Сохраняя память о войне, поколении победителей, мы вносим свой вклад в нравственно-патриотическое воспитание молодых смолян. Эта задача является приоритетной в реализации регионального проекта «Связь поколений», - отмечено в приветственном слове к читателям председателя Смоленской областной Думы, руководителя проекта «Единой России» «Историческая память» Игоря Ляхова.