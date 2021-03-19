В Смоленске движение транспорта ограничат на Шевченко. Фото: из архива издания.

В Смоленске движение транспорта ограничат на Шевченко в районе домов 1/35 и 4. Искать пути объезда автомобилистам придется 5 дней – с 8.00 22 марта до 16.00 26 марта.

Причина ограничений – проведение работ по врезке газопровода среднего давления к строящимся жилым домам

Ранее депутаты смоленского горсовета проверили работу МБУ «СпецАвто» - народные избранники оценили масштаб бедствия и наметили планы для восстановления мощностей муниципального предприятия.