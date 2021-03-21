Смолянин угнал машину и вернул на место после ДТП. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию по Сычевскому району МО МВД России «Гагаринский» обратился местный житель с заявлением по факту угона своего авто.

Сотрудники полиции выяснили, что возле дома заявителя находится гараж, в котором стоит его машина, а возле гаража мужчина занимается ремонтом транспортных средств. В один из дней он зашёл в гараж и увидел на своём авто повреждения как после ДТП. Мужчина не знал, откуда они взялись, так как некоторое время не ездил на транспортном средстве, сообщает УМВД России по региону.

Как оказалось, машину угнал ранее судимый местный житель 1982 года рождения, который иногда помогал заявителю в ремонте. Он рассказал, что без разрешения взял авто, чтобы прокатиться, но не справился с управлением и врезался в препятствие. После этого «гонщик» решил вернуть машину на место.

Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас он административно арестован на 10 суток за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.