В Смоленскую область весна придет со среды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики сообщили, когда в регион придет весеннее тепло. Согласно наблюдениям, весна придет в регион в середине со среды – столбики термометра вырастут до положительных значений, будет солнечно.

А в ближайшие дни ожидается довольно разнообразная погода. Ночью и отчасти утром снег будет посыпать планомерно и на большей части территории.

В ближайшие сутки температура воздуха по области ночью -3...-5°С, днём +0...+2°С. Ветер западной четверти, 1-4 м/с с порывами до 9-10 м/с.

Напомним, с 22 марта ограничивается движение машин на улице Шевченко. 5 дней автомобилистам придется объезжать участок дороги.