Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество22 марта 2021 7:53

В Смоленскую область весна придет со среды

Температура воздуха вырастет до положительных значений, засветит солнце
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

В Смоленскую область весна придет со среды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики сообщили, когда в регион придет весеннее тепло. Согласно наблюдениям, весна придет в регион в середине со среды – столбики термометра вырастут до положительных значений, будет солнечно.

А в ближайшие дни ожидается довольно разнообразная погода. Ночью и отчасти утром снег будет посыпать планомерно и на большей части территории.

В ближайшие сутки температура воздуха по области ночью -3...-5°С, днём +0...+2°С. Ветер западной четверти, 1-4 м/с с порывами до 9-10 м/с.

Напомним, с 22 марта ограничивается движение машин на улице Шевченко. 5 дней автомобилистам придется объезжать участок дороги.