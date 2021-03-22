Автомобиль влетел в строительный забор на улице Шевченко в Смоленске. Фото: "Взаимопомощь на дорогах" ВК.

Очевидцы рассказали о ДТП, причиной которого стала скользкая дорога. Инцидент произошел накануне на улице Шевченко в Смоленске.

По словам очевидцев, водитель ехал на небольшой скорости и наскочил на бугор, после машину закрутило и она угодила в строительный забор.

К счастью, находившийся за рулем мужчина не пострадал – придя в себя от случившегося он вышел из машины.

- Крайняя полоса во льду, там бугор сантиметров 20-ть, он налетел на него и в воздух. И столб его остановил, - пишут в соцсетях.