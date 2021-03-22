Волонтер поискового отряда «Сальвар» застрелен в собственном доме. Фото: "Подслушано в Смоленске", ВК.

Версию случившегося высказал друг погибшего Геннадия Жалилова. Напомним, тело волонтера было обнаружено 12 марта в поселке Пронино. Но, как показала экспертиза, мужчина застрелен еще 8-го.

Что произошло 8 марта никто не знает, пишет друг Геннадия Паша Жиган в соцсетях. Но алкоголя в крови убитого не обнаружено. Также рядом с погибшим были его фотографии с выколотыми глазами.

- Если это дело сведут на том, что это было самоубийство. То мы вы ведем это дело на масштабный уровень. Нужно добиться правды и справедливости, - написал друг погибшего в соцсетях.

Сообщается, что Геннадий начал свою карьеру с работы участковым по Заднепровскому району по Сортировке. Участвовал в поисках пропавших людей. Потом подписал контракт на военную службу – служил в 25-м отряде Спецназа.

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