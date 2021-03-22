В Смоленской области остановили трех нетрезвых водителей. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленской области инспекторы ГИБДД остановили три автомобиля с нетрезвыми водителями за рулем, сообщает пресс-служба УМВД по региону. В областном центре на улице Одинцово 27-летний мужчина управлял BMV. Выяснилось, что это не первое нарушение со стороны автомобилиста.

Второй случай произошёл в Гагарине. Там остановили “ВАЗ” за рулем находился 26-летний местный житель. Мужчина был нетрезв, но и ехал без удостоверения, так как ранее был лишен прав.

Еще один инцидент случился в Сафоновского районе - сотрудники остановили Volkswagen под управлением 38-летнего жителя деревни Анохово. Тот тоже был ранее лишен водительского документа. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

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