Холодную воду отключат 23 и 24 марта в Смоленске. Фото: из архива "КП".

Холодную воду отключат 23 и 24 марта в Смоленске, сообщает СМУП «Горводоканал» в твиттере. Причина отключения – проведение ремонтных работ.

23 марта без воды останутся:

ул. Шевченко д.54а, ул. Румянцева д.2.

24 марта - Колхозный пер. д.17, 19, 19а, 21, 23,

Киевский пер. д.12, 14, 16, 17а, 18 (д/с «Гнездышко»),

ул. Колхозная д.48,48а, б, г.

Отключение воды произойдет в 09.30. Время возобновления подачи воды не сообщается.

Коммунальщики обещают обеспечить подвоз воды. Заказать водовоз можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

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