Лучших работников ЖКХ наградили в Смоленске. Фото: из архива "КП".

В областном центре наградили лучших работников ЖКХ.

Сотрудники сферы получили почётные грамоты за добросовестную работу. Вручила награды заместитель главы города по городскому хозяйству Анна Пархоменко. Стоит отметить, что смолян поздравили в преддверии профессионального праздника - Дня работника бытового обслуживания, который отмечается 21 марта.

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