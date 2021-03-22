В Смоленской области работник пилорамы получил смертельную травму. Фото: из архива "КП".

Инцидент произошел 9 февраля в деревне Болышево Холм-Жирковского района. Мужчина работал на станке по переработке баланса СПБ-8М. Когда пострадавший поднял рычаг защиты станка, древесная щепа вылетела из пильного узла и попала в область сердца. Работника отвезли в больницу, но спасти мужчину не удалось. Позже выяснилось, что смолянин не прошел обучение и инструктаж перед тем, как начать работать.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который нарушил требования охраны труда, рассказали в СУ СК по Смоленской области. Расследование дела продолжается.

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