В Смоленске Игорь Ляхов в очередной раз поддержал спортивные турниры. Фото: Андрей Смирнов.

За поддержкой к секретарю реготделения «Единой России» представители спортивных сообществ обратились во время личного приема граждан.

Президент Федерации каратэ в Смоленской области Екатерина Павлова поблагодарила Игоря Ляхова за помощь в подготовке мероприятия. 20 марта, в Смоленске прошло Первенство ЦФО. На ковер вышли около 600 спортсменов из 13 российских регионов, чтобы побороться за место в Первенстве России по каратэ.

«Приятно, что «Единая Россия» с нами на одной волне, поддерживает спорт. Мы неоднократно обращались за помощью, результатом которой явились многие мероприятия. В эти выходные состоялось одно из крупнейших соревнований в Смоленской области», – рассказала Екатерина Павлова.

А Председатель Федерации лазертага России Дмитрий Солодов рассказал Игорю Ляхову об идеи провести всероссийский и международный турнир по спортивному лазертагу. Уже разработано положение, есть договоренность с дворцом спорта «Юбилейный», определены даты – с 11 по 13 июня. Необходима лишь поддержка в организации.

«В России Смоленск называют столицей лазертага, потому что у нас здесь и ведущий производитель оборудования для игры, и от нас исходят инициативы, связанные с Федерацией лазертага. Смоленск – центр притяжения, очень не хочется мероприятие уводить в другие регионы», – отметил Дмитрий Солодов.

Игорь Ляхов пообещал оказать поддержку инициативным смолянам. Кроме того, обсудили проведение еще одного мероприятия – демо-версии популярного фестиваля «Русский мир».

«Это фестиваль национальных видов спорта, культуры, народных промыслов, который проводится в Сергиевом Посаде. Так как мне предложили быть его представителем в Смоленской области, есть идея провести мероприятие в рамках празднования Дня города Смоленска. Людям это интересно», – рассказал Дмитрий Солодов.

«Спорт, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи – все это должно быть на высоком уровне, и мы, как представители власти, обязаны оказывать содействие этим направлениям, поэтому у нас так активно работает партийный проект «Детский спорт». Дмитрий, огромное спасибо за инициативы, обязательно поддержим!» – завершил Игорь Ляхов.