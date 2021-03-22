Художник Вячеслав Самарин презентовал монографический альбом. Фото: Андрей Смирнов.

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошла презентация графического альбома Вячеслава Самарина. С этим радостным событием народного художника России поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

В монографический альбом Вячеслава Самарина «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» вошли живописные и графические произведения, созданные в разные годы. Многие работы связаны с рабочими поездками мастера по стране. Северные пейзажи, незатейливый быт смоленской деревни: творчество художника посвящено вечным темам духовности, мира и войны, долга человека перед близкими и Родиной.

Книга появилась в результате совместных усилий многих людей, как своеобразный итог плодотворного творческого труда одаренного человека, ставшего знаменитым художником.

«Книга для нашего брата - это огромный подарок судьбы, потому что все наши работы - это наша жизнь. Моей особенно. Я никогда не планировал картины заранее, просто жил, а картины являются последствием этой жизни», - поделился Вячеслав Самарин.

В кратком рассказе о своей жизни художник признался, что отец приучил его к двум вещам - охоте и Есенину: «Это мое больное место всю жизнь. Нет в России более любящего ее сына, чем этот человек, никто не воспел ее лучше. Его стихи для меня - воздух, которым я дышу всю жизнь».

Художник Вячеслав Самарин презентовал монографический альбом. Фото: Андрей Смирнов.

Вячеслав Федорович отметил, что благодарен судьбе, направившей его с женой в Смоленск. «Я много по России поездил, но более многострадальной земли в России не знаю, и поэтому здесь живут особенные люди. Я познакомился со смоленской деревней. Мои персонажи картин – рядовой Мухин, Васильевна – тоже из этой деревни» , - подчеркнул художник.

Вячеслав Самарин поблагодарил председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, поддержавшего идею издания альбома и оказавшего финансовую и организационную помощь, и всех, кто принимал участие в издании книги.

Руководитель регионального парламента Игорь Ляхов отметил, что с радостью принял приглашение посетить презентацию: «В свое время Вы обратились ко мне и Нине Германовне Куликовских, которая сегодня является сенатором, за помощью издать эту книгу, и мы, конечно, понимали, что иначе, как помочь, другого варианта и быть не может. Творчество таких людей как Вы, Вячеслав Федорович, должно быть увековечено. И чем больше людей будет соприкасаться с Вашим талантом, тем больше будут иметь значение в нашем обществе духовные ценности» .

«Я хочу поблагодарить за приглашение на мероприятие и порадоваться вместе с вами, что вышел такой замечательный красивый иллюстрированный альбом. Радостно перелистывать его страницы и смотреть на Ваши, Вячеслав Федорович, прекрасные работы, - обратилась к художнику депутат Государственной Думы Ольга Окунева. - Очень важно охранять нашу культуру, развивать наши национальные традиции» .

По словам парламентария, «с малой родины в сердце начинаются такие красивые, наполненные глубоким смыслом картины» .

Благодаря этому альбому читатель сможет оценить масштаб творчества художника, проследить развитие таланта и становление мастера. Как правило, на выставках трудно передать всю палитру художественного мира автора, а через книгу можно проследить разные этапы творческого пути. Выступающие отмечали особую выразительность работ Вячеслава Самарина, отмечая их неповторимость, и то, что изданный альбом можно сравнить с «персональной выставкой у себя дома», к которой всегда можно обратиться.

«Правильно, что смоленские власти помогают издавать такие альбомы, потому что наш город славен и ценен своими великими людьми. Берешь такую книгу и понимаешь, что человек живет и творит в Смоленске», - отметил смоленский скульптор Константин Куликов.

В этот же день в КВЦ имени Тенишевых открылась мини-выставка работ Веры Самариной, профессора Смоленского государственного университета, заслуженного художника России, и Марии Потаповой, члена Смоленского областного отделения «Союза художников России».

Авторы выставки «Пленэр в Крыму» посвятили ее знаменательному историческому событию – возвращению Крымского полуострова в состав России 18 марта 2014 года, представив смолянам отчет о недавнем творческом путешествии на юг России. В состав экспозиции вошли графические работы, отражающие самобытную красоту Крымского побережья, уникальные исторические достопримечательности Херсонеса.

Совместный проект смоленских художников принес много ярких впечатлений и положительных эмоций.