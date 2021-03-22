Крупный ремонт дорог начнется в Смоленске в марте. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Ремонтировать город начнут с улицы Пржевальского – первым делом, на улице заменят внутренние коммуникации.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что будет использован метод горизонтального бурения, который позволит выполнить работы быстро и избежать сплошных раскопов.

После окончания работ с коммуникациями, на дороге заменят асфальт, установят новые бордюрные камни и выложат новые пешеходные дорожки.

На время проведения работ – с 24 марта – движение транспорта по улице будет ограничено.

Напомним, весной 2020 года большой ремонт пройдет на улицах Маяковского, Карла Маркса, Кирилла и Мефодия, Коммунистической, Октябрьской Революции (от Дзержинского до Пржевальского), улице Ленина (пешеходная часть) и площади Ленина.

Ранее "КП" писала, что более 130 млн рублей направят на нацпроект «Культура» в Смоленской области в 2021 году. 7 домов культуры и 8 детских школ искусств планируют отремонтировать (подробнее).