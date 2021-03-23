Смоленского закладчика посадили на 4 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Промышленный районный суд Смоленска назначил наказание в виде лишения свободы на 4 года смолянина, который пытался прокормить семью продажей запрещенных средств. Мужчина действовал в сговоре с онлайн-магазином "запрещенки".

11 августа прошлого года горе-бизнесмен получил информацию от неустановленных лиц с адресом и данными тайника с партией наркотиков. Смолянин забрал товар и, следуя указаниям, расфасовал для дальнейшего сбыта. Однако довести до конца преступный умысел не удалось, так как на следующий день к нему наведались правоохранительные органы.

Действия смолянина суд квалифицировал как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

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