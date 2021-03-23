83-летняя художница из Смоленска спит под пленкой из-за протекающей крыши. Фото: ОНФ Смоленская область ВКонтакте.

Смоленская художница и пенсионерка 83 лет обратилась в региональное отделение ОНФ с жалобой на невыносимые условия проживания из-за постоянно протекающего потолка. Женщина проживает в пятиэтажном доме по улице Багратиона и ежедневно борется с тяжелыми бытовыми условиями.

- Спать ей приходится, накрываясь полиэтиленовой пленкой, так как вода с потолка льется прямо на кровать. Она страдает несколькими хроническими заболеваниями, а в квартире холодно и сыро, особенно, в осенне-зимнее время. В электрощиток на лестничной площадке также льется вода, это чревато пожаром, - говорится в сообщении Общенародного российского фронта.

Активисты организации обратились к властям с требованием срочно отремонтировать кровлю дома, где проживает пенсионерка. Общественникам пришел ответ из управляющей организации, в котором их заверили, что ремонт кровли дома будет произведен в весенне-летний период текущего года.