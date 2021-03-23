Смолянка обматерила полицейского и получила за это наказание. Фото: Артем КИЛЬКИН

Промышленный районный суд города оштрафовал на 500 рублей смолянку, устроившую "цирк" в магазине "Океан" по улице Маршала Соколовского в Смоленске. Женщина, будучи пьяной, попросила сотрудника одного из магазинов вызвать ей такси. Получив отказ, смолянка решила обсыпать его мукой.

Сотрудник магазина вызвал сотрудников полиции, которых впоследствии смолянка игнорировала, а позже и вовсе стала выражаться на них нецензурной бранью, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда.

По заключению суда, женщина нарушила общественный порядок и проявила явное неуважение к обществу.

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