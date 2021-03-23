На железнодорожном вокзале Смоленска проводится регулярная дезинфекция. Фото: пресс-служба МЖД.

На железнодорожном вокзале Смоленска проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание уделяется обработке всех контактных поверхностей – дверных ручек, стоек кассовых и справочных окон, экранов и клавиатур транзакционных и банковских терминалов, кресел в зале ожидания, сообщает пресс-служба МЖД. Для дезинфекции рук установлены санитайзеры с антисептиками. Отдельные помещения оборудованы бактерицидными установками для обеззараживания воздуха.

Помимо ежедневной санобработки продолжает систематически проводиться и комплексная дезинфекция силами сотрудников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Пристальное внимание уделяется безопасности работников, обеспечивающих функционирование вокзального комплекса. Каждый сотрудник вокзала проходит процедуру бесконтактного измерения температуры перед выходом на смену, а также через каждые 4 часа работы, для индивидуальной защиты выдаются маски, перчатки и кожные антисептики.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по соблюдению пассажирами масочного режима. Нарушители масочного режима привлекаются полицией к ответственности.