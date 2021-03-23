На Смоленщине состоялся турнир по каратэ. Фото: Андрей Смирнов.

Во Дворце спорта «Юбилейный» собралось около 600 спортсменов из 13 областей Центрального федерального округа и Москвы в возрасте от 10 до 20 лет.

На Смоленщине состоялся турнир по каратэ. Фото: Андрей Смирнов.

Юных каратистов поприветствовали секретарь регионального отделения «Единой Росси» Игорь Ляхов и региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Андрей Моргунов.

«Более шести лет региональное отделение партии «Единая Россия» поддерживает Федерацию каратэ Смоленской области, лично ее руководителя Екатерину Павлову, которая прикладывает большие усилия для развития Федерации и привлечения в спорт молодежи. Мы видим, что внушительные соревнования мастерского уровня в первенстве ЦФО уже не первый год проходят у нас на Смоленщине. Все организационные моменты совместными усилиями были разрешены. В дальнейшем мы также будем оказывать помощь смоленской Федерации каратэ, в том числе финансовую. Соревнования – это возможность самореализации для каждого из спортсменов. Молодое поколение – наше будущее, поэтому наша задача помогать выводить их на новый уровень», - отметил Игорь Ляхов.

Смоленскую область на турнире представил Арсений Накоренко. Он занял первое место среди юношей 12-13 лет на всероссийских соревнованиях, недавно прошедших в городе Твери.

На Смоленщине состоялся турнир по каратэ. Фото: Андрей Смирнов.

«Я мечтаю представить нашу страну на Олимпийских играх. Для достижения этой цели я упорно тренируюсь каждый день. Это дают возможность увидеть ошибки и исправить их. Необходимо быть собранным и готовым ко всему. Чтобы ни происходило – нужно одержать победу», - рассказал смолянин.

Участники демонстрировали мастерство одновременно на трех татами. Из-за эпидобстановки и действующих ограничений зрители не могли присутствовать на турнире. Однако все желающие смотрели соревнования в онлайн-режиме.

Напомним, 28 февраля, состоялся региональный чемпионат по каратэ, после которого была сформирована команда Смоленской области для участия в первенстве ЦФО. Победители этого этапа поборются за призовые места на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в апреле.