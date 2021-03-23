За январь и февраль 2021 года на дорогах Смоленской области погибли 16 человек. Фото: Александр БОЙКО

Смоленскстат со ссылкой на данные ГИБДД рассказал об аварийности в Смоленской области в 2021 году. За прошедшие январь и февраль на дорогах региона погибли 16 человек. При этом сообщается, что это на 30% меньше, чем было в тот же период в 2020 году.

Число аварий с пострадавшими уменьшилось на 29% и составило 102 случая. 129 человек получили травмы различной степени тяжести, что меньше на >23%.

Ранее мы писали о том, что смолянин чуть не ушел под лед вместе со снегоходом.