В 2021 году в Смоленскэнерго хотят повысить квалификацию около 1300 кадров. Фото: «Россети Центр Смоленскэнерго».

В «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2021 году будут организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации для 1277 сотрудников, сообщает пресс-служба компании.

В Смоленскэнерго заинтересованы в работниках со специальным и высшим образованием. Руководство филиала направляет персонал на обучение по специальным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в филиал «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске, в Ивановский государственный энергетический университет и другие специализированные учебные заведения. Большинство обучающих мероприятий в текущем году пройдет на площадках корпоративных учебных центров - АНО ДПО «Кировский УЦ «Энергетик», ЧУ ДПО «Тверской учебно-производственный комбинат», ЧУ ДПО «Орловский учебный комбинат».

«Наиболее востребованными являются программы для производственного персонала: электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей, оперативно-выездных бригад, по испытаниям и измерениям, электрослесарей по ремонту оборудования распределительных устройств, машинистов автовышки и автогидроподъемника, стропальщиков.

Кроме того, внимание уделяется развитию и совершенствованию программ подготовки специалистов по современному направлению «Эксплуатация интеллектуальных систем учета электроэнергии».

Тесное сотрудничество Смоленскэнерго с высшими и средними специальными учебными заведениями позволяет не только обеспечивать высокий уровень квалификации сотрудников, но и пополнять кадровый состав молодыми перспективными специалистами», - добавили в пресс-службе.

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