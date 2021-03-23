В Смоленской области снова подорожали бензин и дизельное топливо

В Смоленской области снова подорожало топливо. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации, полученной в ходе мониторинга регионального УФАС в период с 16 по 23 марта текущего года, топливо в Смоленской области на прошедшей неделе снова подорожало.

Объектами мониторинга стали компании ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

На АЗС Смоленска и области на 23 марта установлены следующие розничные цены:

АЗС ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт»:

АИ-92 - 44,50 руб./л.;

АИ-95 - 47,65 руб./л.;

ДТ мс - 47,25 руб./л.;

ДТ з - 48,15 руб./л.

АЗС ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»:

АИ-92 – 45,38 руб./л.;

АИ-95 (Евр) – 48,50 руб./л.;

АИ-95 (Экт) – 49,52 руб./л.;

ДТ-з – 49,31 руб./л..

Ранее мы писали о том, что за январь и февраль 2021 года на дорогах Смоленской области погибли 16 человек.