В Смоленской области снова подорожали бензин и дизельное топливо

В Смоленской области снова подорожало топливо.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По информации, полученной в ходе мониторинга регионального УФАС в период с 16 по 23 марта текущего года, топливо в Смоленской области на прошедшей неделе снова подорожало.
Объектами мониторинга стали компании ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».
На АЗС Смоленска и области на 23 марта установлены следующие розничные цены:
АЗС ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт»:
АИ-92 - 44,50 руб./л.;
АИ-95 - 47,65 руб./л.;
ДТ мс - 47,25 руб./л.;
ДТ з - 48,15 руб./л.
АЗС ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»:
АИ-92 – 45,38 руб./л.;
АИ-95 (Евр) – 48,50 руб./л.;
АИ-95 (Экт) – 49,52 руб./л.;
ДТ-з – 49,31 руб./л..
Ранее мы писали о том, что за январь и февраль 2021 года на дорогах Смоленской области погибли 16 человек.