Нарушения в работе пищеблока выявили в психбольнице в Смоленской области

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Накануне в одном из региональных сообществ ВКонтакте появилась информация о многочисленных нарушениях в работе пищеблока психиатрической больницы в Смоленской области. Из-за данной публикации Алексей Островский поручил провести проверку.

Вчера, 22 марта, в учреждение прибыли замгубернатора Полина Хомайко и и.о. начальника департамента здравоохранения Артем Буллих. По итогам проверки были обнаружены нарушения в работе пищеблока.

Исходя из полученной информации, было принято решение организовать внеплановую проверку работы пищеблока и продовольственного склада больницы.

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