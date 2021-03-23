В Смоленской области установили новые комплексы фотовидеофиксации и светофоры

Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2020 году в рамках реализации мероприятий областной государственной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2024 годы, а также регионального национального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» установлено 9 комплексов фотовидеофиксации на отдельных участках дорог Смоленской области.

Новая техника по предложениям органов Госавтоинспекции были установлены в местах, отличающихся высоким уровнем аварийности и интенсивностью транспортных потоков.

Комплексы фотовидеофиксации были размещены на следующих участках дорог Смоленской области:

- г. Смоленск, пересечение Витебского шоссе и ул. 12 лет Октября;

- г. Смоленск, пересечение ул. Николаева и ул. Багратиона;

- г. Смоленск, пересечение ул. Бабушкина и ул. Шевченко;

- г. Смоленск, проспект Гагарина (в районе бывшего авторынка);

- г. Смоленск, пересечение ул. Дзержинского и ул. Кашена;

- 85 километр дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново (воинская часть);

- автомобильная дорога «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)»-проспект Гагарина, в районе Киевского шоссе, 56;

- автомобильная дорога «Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово», в населенном пункте Лисичино;

- автомобильная дорога «Беларусь»-от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест)»-Холм-Жирковский, в деревне Николо-Погорелое.

Кроме того, в 2020 году завершены работы по расширению автоматизированной системы управления дорожным движением в Смоленске (5 этап АСУДД). Произведено включение в комплекс автоматизированной системы управления дорожным движением 11 существующих дорожных перекрестков, 4 существующих регулируемых пешеходных переходов, 1 вновь вводимого в эксплуатацию дорожного перекрестка, 2 вновь вводимых в эксплуатацию регулируемых пешеходных переходов.

Также в 2020 году проведены мероприятия по реконструкции 8 и строительству 16 светофоров (из них 11 светофоров типа Т.7, размещаемых в непосредственной близости с образовательными учреждениями) на территории муниципальных образований Смоленской области:

1) Реконструкция светофора по ул. Дзержинского, д.21 - пешеходный переход напротив танцзала «Молодость» в г. Смоленске.

2) Строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Николаева и ул. Черняховского в г. Смоленске.

3) Строительство светофорного объекта на перекрёстке ул. Николаева и ул. Воробьёва в г. Смоленске.

4) Строительство светофорного объекта на ул. Николаева (пешеходный переход возле дома №50) в г. Смоленске.

5) Строительство светофорного объекта на Краснинском шоссе (пешеходный переход возле дома №6) в г. Смоленске.

6) Строительство светофорного объекта на Краснинском шоссе (пешеходный переход возле дома №21) в г. Смоленске.

7) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ «Озерненская средняя школа» (ул. Строителей д.22) в п. Озерный Духовщинского района Смоленской области.

8) Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул. Ленина и ул. Пролетарская в г. Рославль Смоленской области.

9) Реконструкция светофорного объекта на пересечении ул. Советская и ул. Красноармейская в г. Рославль Смоленской области.

10) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ «Пржевальская СОШ» ул. Советская возле дома 3 в п. Пржевальское Демидовского района Смоленской области.

11) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ «Гусинская СОШ» (ул. Советская дом 45) в д. Гусино Смоленской области.

12) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБДОУ «Детский сад «Родничок» (ул. К. Маркса дом 20) в пгт. Красный Смоленской области.

13) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: «Краснинская СОШ» (ул. К. Маркса дом 4-а) в пгт. Красный Смоленской области.

14) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ СОШ №2 (ул. Недогорова) в г. Велиж Смоленской области.

15) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБДОУ детский сад №5 (ул. Энгельса) в г. Велиж Смоленской области.

16) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: пер. Красноармейский в г. Велиж Смоленской области.

17) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ Заборьевская СОШ (ул. Молодежная дом 58) в д. Заборье Демидовского района Смоленской области.

18) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБДОУ детский садик №3 «Одуванчик» (ул. Пролетарская дом 11, ул. Октябрьская) в г. Демидов Смоленской области.

19) Строительство светофорного объекта с установкой светофоров типа «Т-7» на пешеходном переходе по адресу: МБОУ СШ №1 (ул. Руднянская дом 103) в г. Демидов Смоленской области.

20) Реконструкция светофорного объекта на перекрёстке ул. Шевченко и ул. Бабушкина в г. Смоленске.

21) Реконструкция светофорного объекта на перекрёстке ул. 25 Сентября и ул. Бабушкина в г. Смоленске.

22) Реконструкция светофорного объекта на перекрёстке ул. Николаева-ул. Урицкого и проспекта Гагарина в г. Смоленске.

23) Реконструкция светофорного объекта на перекрёстке ул. 25 Октября, ул. Красноармейское шоссе и ул. Репина в г. Вязьма.

24) Реконструкция светофорного объекта на перекрёстке Красноармейского шоссе, ул. Кашена и ул. Фрунзе в г. Вязьма.

В 2021 году работы продолжатся. Так, запланировано проведение реконструкции 7 и строительство 1 светофорного объекта на территории региона. Кроме того, запланировано проведение работ по расширению автоматизированной системы управления дорожным движением в Смоленске (6 этап АСУДД).

Читай также: За январь и февраль 2021 года на дорогах Смоленской области погибли 16 человек.