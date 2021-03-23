Смоляне выбирают название общественной территории в Королёвке

Фото: Smoladmin.ru.

По информации пресс-службы администрации Смоленска, в настоящее время проводится интернет-голосование для определения названия для общественного пространства на Королевке. Пока лидируют варианты «Скворцова дача» и «Солдатское озеро».

Результаты голосования будут вынесены на рассмотрение городской топонимической комиссии, а затем для утверждения официального названия представлены Смоленскому городскому Совету. Таким образом зона отдыха в Заднепровье обретет не только официальное название, но и соответствующий статус.

Помимо этого, она будет принята на баланс обслуживающей организации. В дальнейшем планируется разработка дизайн-проекта возможного благоустройства и логотипа парка.

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