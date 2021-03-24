Количество отравившихся смоленских детей выросло до 26. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество отравившихся смоленских детей в Дорогобужском районе выросло до 26. В больницу с признаками острой кишечной инфекцией обратились 22 учащихся Верхнеднепровской средней школы №2 и 4 ребенка, посещающие детский сад «Огонек». Из них госпитализированы 12 (10 ребят – в Дорогобужскую ЦРБ, 2 детей – в Сафоновскую ЦРБ).

Состояние детей оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба губернатора.

В отношении организатора питания наложены меры о временном запрете работы. Дело направлено в суд.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в школе были выявлены санитарные требования, но случаи заболевания школьников и воспитанников детского сада «Огонек» нельзя связывать между собой, так как компании, которые поставляют готовое питание и продукты, – разные.

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