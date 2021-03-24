"Забил осколком кирпича": Дело о убийству пенсионерки её помощником по хозяйству передано в суд. Фото: из архива "КП".

Тело 83-летней пенсионерки обнаружили в селе Алексино Дорогобужского района. Пожилая женщина долгое время не отвечала на звонки родственников. Когда семья решила проведать бабушку выяснилось, что она уже 4 дня, как мертва, сообщили в СУ СК по Смоленской области. Подозреваемым в совершении преступления оказался 32-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина много раз помогал пенсионерке по хозяйству, а она готовила ему обеды и давала деньги. 12 ноября 2020 года, обвиняемый снова зашел к женщине за деньгами. Хозяйка дома отказала, тогда злоумышленник украл из картонной коробки на кухне горсть монет на сумму 110 рублей, взял еду и пошел на работу.

В этот же день вечером мужчина снова зашел в гости к бабушке, на этот раз он был пьян. Пенсионерка стала стыдить мужчину за кражу. Обвиняемый разозлился, вышел на крыльцо, взял кирпич и 4 раза ударил пенсионерку по голове. Женщина погибла. Позже обвиняемый вернулся на место преступления, чтобы убрать кровь и другие следы.

Мужчина признал вину, дело передано в суд.

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