В Смоленской области полиция обнаружила наркопритон. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области полицейские «накрыли» наркопритон. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 48-летний житель Сафоново систематически сдавал свою квартиру для изготовления и потребления запрещенных веществ.

Сотрудники УМВД при поддержки бойцов отряда «Гром» задержали подозреваемого. В момент визита полицейских в наркопритоне помимо хозяина находилось еще три человека. По внешним признакам все они были под действием наркотических веществ. Оперативники нашли в квартире запрещенные вещества, шприцы и ватные тампоны.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 4-х лет тюрьмы.

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