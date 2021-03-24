Вышла в свет книга «Связь поколений. Литературная Смоленщина». Фото: Андрей Смирнов.

Под лаконичной обложкой собраны произведения полусотни современных авторов. Героико-патриотические стихи и прозу иллюстрируют рисунки учеников художественной школы. Смоленский поэт, журналист и краевед Николай Кеженов свой блок посвятил первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.

«В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей первого полета человека в космос, нашего земляка Юрия Гагарина. Я очень рад, что так совпало», - отметил поэт.

Идею создания книги поддержали секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов и координатор партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских. Так, еще одна творческая инициатива смолян получила реальное воплощение.

Вышла в свет книга «Связь поколений. Литературная Смоленщина». Фото: Андрей Смирнов.

«Я уверен, что после создания этой книги наша работа не прекратится, потому что главное – это связь поколений. На Смоленщине осталось меньше трехсот участников боевых действий Великой Отечественной войны. К сожалению, это факт. С уходом этого поколения не должна прерваться нить, связующая великую историю, светлую память о подвигах. Это благодатная почва для того, чтобы привить ценности нашей молодежи. Сегодня вы - герои праздника, люди, без которых не состоялось бы издание этой книги», - обратился к писательскому сообществу Игорь Ляхов.

Сборник выпущен тиражом 500 экземпляров, большую часть которых передадут в библиотеки региона. Первые книги уже поступили в Смоленскую областную библиотеку имени Твардовского.