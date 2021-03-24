Смоленскэнерго приступило к реализации инвестиционной программы 2021 года. Фото: предоставлено героем публикации.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» приступил к реализации инвестиционной программы текущего года, сообщает пресс-служба компании.

В течение года энергетики проведут работы по повышению надежности, реконструкции отслуживших свой срок сетей, строительству инфраструктуры для подключения участков индивидуального жилищного строительства, реализации программы трансформации сетей с применением инновационных технологий, реконструкции сетей в населенных пунктах, строительству инфраструктуры для подключения участков индивидуальных застройщиков, а также исполнению договоров технологических присоединений.

Одним из основных объектов инвестиций в 2021 году станет техперевооружение подстанции 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока.

Кроме того, будет реализован проект по модернизации воздушной линии 0,4 кВ подстанции 35/10 кВ Одинцово с установкой накопителя электрической энергии.

Значительная часть средств будет направлена для обеспечения технологического присоединения новых потребителей энергетики, в том числе для потребителей потребителей «льготной» категории с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт.

В 2021 году инвестиционная программа филиала предусматривает вложения на сумму 863,441 млн рублей без НДС в развитие электросетевого хозяйства Смоленской области. За счет этих средств будет построено и реконструировано 304,166 километров воздушных линий электропередачи, увеличена на 18 МВА мощность трансформаторных пунктов, модернизированы подстанции 35-110 кВ, обеспечено технологическое присоединение к сетям компании новых потребителей.

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