В Смоленской областной Думе обсудили изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». Фото: сайт Единой России.

Законопроект внесен депутатами Государственной Думы от "Единой России" Вячеславом Володиным, Сергеем Неверовым, Андреем Исаевым, Михаилом Тарасенко, а также сенаторами Совета Федерации, в их числе Валентина Матвиенко и Андрей Турчак.

Цель проекта федерального закона – совершенствование государственной политики в области занятости населения и реформирование служб занятости.

«Актуальность изменений связана с развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала кадров и совершенствовании государственных услуг», - подчеркнула председатель комитета по социальной политике, депутат облдумы от "Единой России" Ольга Васильева.

Разработчиками законопроекта вносятся новации по нескольким направлениям.

«Предлагается внедрение электронной формы оказания госуслуг в сфере занятости. Граждане и работодатели смогут подавать документы не только при очном приеме, но и дистанционно, используя цифровую платформу. Важно, что разработан единый для всех регионов подход к работе центров занятости и качеству предоставляемых услуг. Конкретизируются взаимоотношения центров занятости с населением. В частности, уточняются условия предоставления социальных выплат. У обратившихся в службу занятости будут стимулы к активному поиску работы, поскольку неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, в центр занятости для обучения или направления на работу будет расцениваться как отказ от поиска работы. Кроме того, вводится ответственность за недостоверное предоставление безработными своих данных и получение ими обманным путем пособия по безработице или стипендии. Также проектом федерального закона предусматривается ряд уточняющих и редакционных норм. Принятие нововведений в Трудовой кодекс будет способствовать развитию рынка труда Российской Федерации», - резюмировала Ольга Васильева.

Предлагаемые поправки помогут улучшить систему межведомственного взаимодействия, а также позволят безработным получать поддержку в открытии своего дела и проходить профессиональное обучение в службах занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Единогласным решением члены комитета поддержали законопроект и рекомендовали Смоленской областной Думе также проголосовать за него.

Напомним, над изменением закона работала специально созданная группа, в которую вошли представители «Единой России», Минтруда и профсоюзов (она же работала над поправками в Трудовой кодекс, защищающими права работников на «удаленке»). 17 февраля 2021 года о готовности законопроекта Президенту Владимиру Путину сообщил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Президент, в свою, очередь поручил партии вместе с Правительством проработать вопрос передачи полномочий центров занятости на федеральный уровень.